Завтра в Баку ожидается до 32 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 августа ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–25°, днем - 29–32° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днем - 50–55%.

В районах Азербайджана завтра ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–25°, днем - 34–39° тепла, в горах ночью - 15–20°, днем - 24–29° тепла.