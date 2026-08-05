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Общество

Начался свободный выбор школ в группы дошкольной подготовки

Фаига Мамедова16:13 - Сегодня
Начался свободный выбор школ в группы дошкольной подготовки

Начался приём без учета приоритета на вакантные места в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2026–2027 учебный год.

Как передает 1news.az, согласно документу Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA), регулирующему электронный приём детей в группы дошкольной подготовки на 2026–2027 учебный год, родители детей, не имеющих приоритетного права, с 15:00 5 августа могут в свободном порядке подать запрос на оставшиеся вакантные места в секциях с обучением на других языках в школах, где ранее применялось преимущественное право.

В азербайджанском секторе возможность подачи запросов активирована с 15:00 4 августа.

Отметим, что приоритетный приём в азербайджанском секторе применялся с 21 июля по 4 августа, а в русском секторе - с 22 июля по 5 августа. В процессе электронной регистрации родителю предоставляется возможность выбрать только одну школу и отправить запрос. После того как школа подтвердит запрос в системе, родитель не сможет его отменить. Сделать выбор в пользу другой школы можно будет только в том случае, если школа нажмите в системе кнопку «отказ».

Если ответственное за приём документов лицо обнаружит, что представленные документы не соответствуют требованиям (в случае намеренной фальсификации данных при регистрации электронной заявки) или в иных случаях нарушения требований законодательства об образовании, ребёнку может быть отказано в приёме в группу дошкольной подготовки.

Напомним, что онлайн-регистрация заявок в группы дошкольной подготовки началась 10 июля 2026 года.

Выбор школ в азербайджанском секторе для регионов и городов (за исключением Баку) стартовал 21 июля в 11:00, для Баку - 21 июля в 15:00, а для секций с обучением на других языках - 22 июля в 11:00. Приём в группы дошкольной подготовки завершится 14 сентября в 18:00.

Предоставление документов в общеобразовательные учреждения будет осуществляться в период с 1 по 30 сентября 2026 года.

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