В Лянкяране столкнулись два автомобиля: три человека госпитализированы

В Лянкяранском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали люди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл в городе Лиман.

В результате столкновения двигавшегося в направлении Баку автомобиля «Kia Ceed» и ехавшего ему навстречу «Opel» находившиеся в «Kia» три человека - жители Джалилабада Вусал Сеймур оглу Шахбазов, Садыг Ализамин оглу Гейдаров и Адил Джамал оглу Алиев - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.