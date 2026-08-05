В ВВС Турции назначена первая женщина-генерал

По итогам заседания Высшего военного совета (YAŞ) Турции полковник Озлем Карапынар была произведена в звание бригадного генерала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, таким образом Озлем Карапынар вошла в историю как первая женщина-генерал Военно-воздушных сил Турции, а также первая женщина-офицер, получившая генеральское звание в Вооруженных силах Турции.

Отмечается, что Озлем Ийидилли Карапынар первоначально поступила на медицинский факультет Эгейского университета, однако позже приняла приглашение от Академии ВВС и выбрала военную карьеру. Прослужив долгие годы на различных должностях в воинских частях и штабах ВВС Турции, Карапынар решением YAŞ была удостоена звания бригадного генерала.

Согласно информации, Озлем Карапынар — дочь учителя Мехмета Эмина Ийидилли, замужем, воспитывает ребенка.

Отметим, что присвоение ей генеральского звания расценивается как историческое событие с точки зрения представительства женщин на высших руководящих должностях в Вооруженных силах Турции.