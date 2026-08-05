Франция заблокировала назначение нового генконсула России в Марселе

Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул России в южном французском городе Станислав Оранский.

«Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало», — сообщил дипломат.

Ранее Оранский сообщил РИА Новости, что численность дипломатического персонала генконсульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года. При этом Франция уже три года не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе, сообщил он.