Лига чемпионов: «Сабах» уступает «Орхусу» после первого тайма в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый тайм первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Орхусом» и азербайджанским «Сабахом».

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в первой половине встречи на 32-й минуте забил нападающий «Орхуса» Джеймс Богере.

Напомним, начало матча было задержано на 40 минут из-за ДТП на трассе между Орхусом и Раннерсом, что привело к образованию пробки и задержке прибытия автобусов с командами.

21:27

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» играет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против датского «Орхуса».

Встреча проходит на стадионе «Цефеус Парк Раннерс» в Дании. Главным арбитром матча назначен словенский рефери ФИФА Раде Обренович.

Стартовый свисток прозвучал с 40-минутной задержкой. Причиной переноса начала игры стало дорожно-транспортное происшествие на трассе между Орхусом и Раннерсом, из-за которого образовалась серьезная пробка и автобусы с командами не смогли вовремя прибыть на стадион.

Ответный матч между командами состоится 11 августа на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре. Начало встречи запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

21:00

Начало первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Орхусом» и азербайджанским «Сабахом» перенесено.

Причиной задержки стало ДТП на трассе между Орхусом и Раннерсом. Из-за многокилометровой пробки автобусы обеих команд не смогли вовремя прибыть на стадион.

Ожидается, что стартовый свисток прозвучит на 30 минут позже — в 21:00 по бакинскому времени.

Стартовые составы команд:

«Орхус»: Мадс Кристиансен, Фредерик Тингагер, Колин Рослер, Эрик Каль, Йенс Йонсон, Магнус Кнудсен, Фредерик Эммерю, Микаэль Андерсон, Кристиан Арнстад (к), Тобиас Бек, Джеймс Богере.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главным арбитром встречи назначен словенец Раде Обренович.

Ответный матч между командами состоится 11 августа в Масазыре.