Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Украине - ФОТО
6 августа начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.
"В рамках визита запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.
Nazir Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfərinə dair mətbuat məlumatı
6 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfəri başlayıb.
Səfər çərçivəsində Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sıbiha və digər yüksək… pic.twitter.com/j21hOkqZIu — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 6, 2026
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