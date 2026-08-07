Пашинян разъяснил, почему референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС невозможен

Премьер Армении Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС раскрыл коллегам по ЕАЭС, почему референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС невозможен.

"Мы понимаем, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно, но сам факт принятия закона о начале вступления в ЕС означает, что Армения имеет возможность стать членом Евросоюза. Когда в перспективе Ереван будет готов к членству в ЕС — это тоже не означает, что наша страна автоматически станет членом ЕС. Для этого еще нужно согласие членов ЕС и граждан Армении. С другой стороны, невозможно вывести этот вопрос на решение граждан Армении без предварительной институциональной работы, и даже после этого необходимо будет обратиться в ЕС с официальной заявкой о вступлении в ЕС. А затем необходимо будет получить статус кандидата на вступление в ЕС", - сказал он.

Пашинян отметил, что без прохождения, как минимум, большой части перечисленных этапов проведение референдума по этому вопросу будет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от граждан ответа на вопрос, которого на данный момент не существует.

"Это будет означать, что мы ставим граждан Армении перед выбором между альтернативами, одной из которых не существует. Это будет неуважительно перед народом и нелегитимно", - добавил премьер.

Пашинян отметил, что в текущих отношениях между Арменией и Евросоюзом нет каких-либо экономических, юридических или политических обязательств, противоречащих статусу взаимоотношений в рамках ЕАЭС. Он поблагодарил коллег по Евразийскому союзу за признание легитимного права Армении – впрочем, как и любой другой страны ЕАЭС - развивать отношения с различными партнерами и создавать торгово-экономические альтернативы для своей страны.

Более того, добавил премьер-министр Армении, такой подход полезен для ЕАЭС, поскольку существование возможных альтернатив – это фактор, который будет содействовать конкурентоспособности и привлекательности ЕАЭС. Едва ли кто-либо станет отрицать, что в союзе есть над чем поработать, Армения будет проводить эту работу, добавил глава правительства республики.

"ЕАЭС будет становиться тем привлекательнее, чем последовательнее мы будем соблюдать собственные договоренности и уважать суверенные права друг друга", - подытожил Пашинян.

Пашинян отметил, что Армения приняла к сведению заявление лидеров четырех государств ЕАЭС от 29 мая 2026 года, в котором была поддержана идея проведения в Армении референдума по вопросу вступления в Европейский союз. Он заметил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз, но его стратегической целью было создание альтернативы для Армении.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik Армения