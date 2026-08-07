 СМИ: устроивший стрельбу в школе в Таиланде сначала убил своих родственников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: устроивший стрельбу в школе в Таиланде сначала убил своих родственников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:28 - 07 / 08 / 2026
СМИ: устроивший стрельбу в школе в Таиланде сначала убил своих родственников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ученик, устроивший стрельбу в школе в Таиланде, сначала застрелил своих бабушку и дедушку у них дома.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что злоумышленник во время стрельбы в школе сделал 26 выстрелов.

В пятницу ученик застрелил в школе в провинции Нонтхабури шесть человек - учителей и учащихся. Злоумышленник покончил с собой. В школе, где произошла трагедия, обучаются более 3 тыс. учеников и работают 147 преподавателей.

09:15

Число погибших в результате стрельбы на территории школы в провинции Нонтхабури возросло до 7. 

Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, среди погибших - трое преподавателей, трое учащихся и устроивший стрельбу ученик, который покончил с собой. Еще 15 человек получили ранения и были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: ТАСС

09:00

В результате стрельбы, произошедшей утром в пятницу на территории школы в провинции Нонтхабури в Таиланде, погибли два учителя, еще около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Khaosod.

Власти эвакуировали учеников, преподавателей и персонал, территория вокруг учебного заведения остается оцепленной.

По предварительным данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями грудной клетки.

Полицейские ведут поиски стрелявшего. Согласно данным первоначальной проверки, к нападению может быть причастен несовершеннолетний.

Поделиться:
1209

Актуально

Xроника

Трамп позвонил Алиеву: разговор продолжался более 40 минут - ЭКСКЛЮЗИВ

Xроника

Ильхам Алиев - Трампу: Азербайджано-американские отношения находятся на высшей ...

Xроника

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

Мнение

08.08.2025: когда за один год удалось больше, чем за предыдущие три десятилетия

В мире

В Хорватии при столкновении поездов пострадали 24 человека

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

Солнечное затмение снизит выработку электроэнергии в Европе

В Кыргызстане ищут пропавшую группу альпинистов

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: стали известны дата, место и возможные гости

Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьером страны

Московский ресторан Balzi Rossi, где недавно произошел взрыв, объявил о своем закрытии

Более тысячи мигрантов заблокировали центр содержания в испанской Сеуте

Последние новости

В Хорватии при столкновении поездов пострадали 24 человека

Сегодня, 00:01

Мировой футбол скорбит: клубы и организации поддерживают Месси после смерти отца

08 / 08 / 2026, 23:37

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

08 / 08 / 2026, 23:19

Солнечное затмение снизит выработку электроэнергии в Европе

08 / 08 / 2026, 23:00

Глава МИД Турции заявил о перспективах создания оборонного союза на Кавказе

08 / 08 / 2026, 22:45

В Кыргызстане ищут пропавшую группу альпинистов

08 / 08 / 2026, 22:20

Хантер Байден заявил об ухудшении состояния Джо Байдена из-за метастазов

08 / 08 / 2026, 22:06

В Китае из-за тайфуна «Долфин» эвакуированы свыше 420 тысяч человек

08 / 08 / 2026, 21:40

Ильхам Алиев - Трампу: Азербайджано-американские отношения находятся на высшей точке за 34 года

08 / 08 / 2026, 21:19

На Тайване начались военные учения по отражению возможного нападения - ВИДЕО

08 / 08 / 2026, 21:09

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили экспорт нефтепродуктов и реализацию проекта TRIPP

08 / 08 / 2026, 20:58

Стив Уиткофф: Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее

08 / 08 / 2026, 20:39

Пашинян и Трамп обсудили реализацию мирных договоренностей и проект TRIPP

08 / 08 / 2026, 20:24

Марко Рубио: Проект TRIPP близок к тому, чтобы стать реальностью

08 / 08 / 2026, 19:59

Трамп позвонил Алиеву: разговор продолжался более 40 минут - ЭКСКЛЮЗИВ

08 / 08 / 2026, 19:35

Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

08 / 08 / 2026, 19:23

Магдалена Гроно: Лидеры Азербайджана и Армении открыли путь к прочному и необратимому миру

08 / 08 / 2026, 18:58

Марко Рубио назвал Дональда Трампа «президентом мира» в годовщину соглашения между Баку и Ереваном

08 / 08 / 2026, 18:43

У побережья Омана атаковали грузовое судно

08 / 08 / 2026, 18:30

МВД Азербайджана пресекло канал поставки наркотиков с использованием БПЛА - ВИДЕО

08 / 08 / 2026, 18:10
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10