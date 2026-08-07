СМИ: устроивший стрельбу в школе в Таиланде сначала убил своих родственников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ученик, устроивший стрельбу в школе в Таиланде, сначала застрелил своих бабушку и дедушку у них дома.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что злоумышленник во время стрельбы в школе сделал 26 выстрелов.

В пятницу ученик застрелил в школе в провинции Нонтхабури шесть человек - учителей и учащихся. Злоумышленник покончил с собой. В школе, где произошла трагедия, обучаются более 3 тыс. учеников и работают 147 преподавателей.

09:15

Число погибших в результате стрельбы на территории школы в провинции Нонтхабури возросло до 7.

Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, среди погибших - трое преподавателей, трое учащихся и устроивший стрельбу ученик, который покончил с собой. Еще 15 человек получили ранения и были доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: ТАСС

09:00

В результате стрельбы, произошедшей утром в пятницу на территории школы в провинции Нонтхабури в Таиланде, погибли два учителя, еще около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Khaosod.

Власти эвакуировали учеников, преподавателей и персонал, территория вокруг учебного заведения остается оцепленной.

По предварительным данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями грудной клетки.

Полицейские ведут поиски стрелявшего. Согласно данным первоначальной проверки, к нападению может быть причастен несовершеннолетний.