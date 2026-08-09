В КНР объявлен наивысший уровень предупреждения из-за тайфуна

Центральная метеорологическая станция Китая выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением мощного тайфуна "Долфин".

По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на восточное побережье страны вечером 9 августа. Основной удар придется на район между городским уездом Саньмэнь (провинция Чжэцзян) и городским уездом Фудин (провинция Фуцзянь). Ожидается, что скорость ветра в эпицентре при выходе на сушу достигнет 38–45 м/с.

В связи с угрозой провинция Чжэцзян повысила уровень экстренного реагирования до первого (наивысшего), а провинция Фуцзянь — до второго. Власти восточных регионов КНР уже провели превентивную эвакуацию свыше 420 000 человек. Китайская система предупреждения о стихийных бедствиях включает четыре уровня — от синего (умеренного) до красного (высшего), в соответствии с которыми мобилизуются ресурсы для минимизации ущерба и предотвращения жертв.