Полузащитник американского футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Родриго де Пауль поддержал Лионеля Месси, у которого скончался отец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, во встрече второго тура Кубка лиг "Интер Майами" уступил мексиканскому "Монтеррею" со счетом 1:2. Де Пауль на 32-й минуте открыл счет в матче, после чего снял игровую майку и продемонстрировал футболку с десятым номером и фамилией Месси. Сам аргентинский форвард в игре участия не принимал.

О смерти 68-летнего Хорхе Месси стало известно 8 августа. Причины кончины отца и агента восьмикратного обладателя "Золотого мяча" не сообщаются.