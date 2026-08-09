Почему Трамп позвонил первым: Фархад Мамедов об итогах года после встречи в Вашингтоне

Спустя год после Вашингтонского саммита Дональд Трамп сам набрал номер Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Почему инициатива американской стороны не менее важна, чем содержание разговора, что происходит с TRIPP и почему мирная повестка развивается даже без подписанного договора — в комментарии главы Центра исследований Южного Кавказа Фархада Мамедова для 1news.az.

Телефонный разговор Ильхама Алиева и Дональда Трампа 8 августа продолжался более 40 минут. Как стало известно 1news.az из достоверных источников, звонок состоялся по инициативе американского президента и был приурочен к первой годовщине Вашингтонского мирного саммита.

Именно инициатива Вашингтона, по мнению Фархада Мамедова, и есть главное содержание этого эпизода.

«Звонок президента Соединённых Штатов Америки — это событие, и звонок президента Трампа — событие вдвойне значимое, так как в силу своего характера президент Трамп предпочитает, чтобы обращались всегда именно к нему», — говорит эксперт. По его словам, этим шагом Трамп демонстрирует, насколько важен для него армяно-азербайджанский мир, достигнутый по итогам Вашингтонского саммита.

Мамедов напоминает, что за минувший период президент США декларировал урегулирование восьми конфликтов. «Однако на сегодня можно сказать, что наиболее удачным кейсом и визуально, и по содержанию является именно армяно-азербайджанский», — считает политолог. Сама продолжительность беседы, по его оценке, показательна: 40 минут позволяют говорить о том, что была проведена ревизия проделанной работы и обговорены будущие планы.

Транзит и 907-я поправка

Согласно сообщению официального сайта Президента Азербайджана, в разговоре были отмечены экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит грузов через территорию Азербайджана и начало торговых связей между двумя странами.

Мамедов выстраивает эти позиции в последовательность: началом экономического взаимодействия стало открытие транзита грузов, идущих в Армению через азербайджанскую территорию, вторым элементом — экспорт азербайджанских нефтепродуктов. «Дальше, конечно, мы можем увидеть другие позиции — по мере необходимости и востребованности экономические отношения между Азербайджаном и Арменией будут расширяться», — говорит он.

При этом, по его мнению, значение этого процесса выходит за рамки двусторонней повестки Баку и Еревана. Ограничения, применённые к Азербайджану в начале 1990-х в виде 907-й поправки, были приняты под воздействием армянских диаспорских лоббистских групп, а основным поводом для них служила «блокада Армении».

«Это односторонняя, необъективная позиция, однако в реальности мы имеем эту картину, — отмечает Мамедов. — И начало взаимодействия Азербайджана и Армении, открытие транзита фактически нивелируют основание для этих ограничений».

То, что тема обсуждалась между президентами, по его словам, лишний раз показывает, насколько важны для Азербайджана отмена 907-й поправки и действия администрации Трампа в этом направлении.

Напомним, что поправка формально не аннулирована: её действие ежегодно приостанавливается решением Белого дома. В июне 2026 года Ильхам Алиев сообщил, что получил от Дональда Трампа в качестве памятного подарка меморандум о продлении приостановки действия 907-й поправки — с личной запиской американского президента.

TRIPP: формула и сроки

В сообщении пресс-службы Президента подчёркнута важность TRIPP с точки зрения региональной связности; отмечено, что работы по транспортной инфраструктуре на территории Азербайджана находятся на стадии завершения, и выражена надежда на скорое начало работ на территории Армении.

Мамедов называет TRIPP одним из стержневых проектов мирной повестки и обращает внимание на заложенную в нём модель. «В рамках проекта обозначена формула участия третьей страны в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Данная формула предполагает согласие двух столиц на участие третьей страны, и участие это очерчивается в рамках конкретного проекта — с непосредственным участием как финансовым, инфраструктурным, так и организационным».

По его информации, Соединённые Штаты и Армения практически завершили документальную часть проекта. «Сейчас она находится на финальной стадии в Армении, и к середине сентября мы можем иметь уже полноценно зарегистрированную и действующую американо-армянскую компанию», — говорит политолог.

Вопреки пессимистичным прогнозам, отмечает он, США не только не потеряли интерес к проекту, но ведут большую работу — не только в Азербайджане и Армении, но и в Центральной Азии, по подключению к TRIPP всё большего количества государств. Сам проект, подчёркивает Мамедов, не ограничивается железной и автомобильной дорогой: предусматриваются линия электропередачи, интернет-кабель, инфраструктура для дата-центров, возможно, в будущем и газопровод. «Это большой проект, который свяжет Центральную Азию и Южный Кавказ с западным направлением».

Создание американского инвестиционного фонда с государственным участием в 201 миллион долларов эксперт трактует как формирование платформы, где смогут участвовать частные компании с гарантиями США.

«Конечно, вокруг этого проекта сейчас очень много разговоров, в определённой степени есть и противодействие — завуалированное, да и открытое, — признаёт Мамедов. — Но по факту мы имеем результат: все непосредственные участники проекта продолжают работать в направлении его реализации на земле».

Два условия необратимости

Мирная повестка утверждена, и обе стороны на официальном уровне демонстрируют приверженность ей, констатирует политолог. Но чтобы говорить о полной необратимости процесса, по его оценке, остаются два краеугольных вопроса.

Первый — подписание и ратификация мирного договора, и тут надо помнить, что азербайджанская сторона выдвигает обоснованное требование об изменении Конституции Армении. Армянское правительство соглашается с темой принятия новой Конституции, однако существуют определённые внутренние препятствия к проведению референдума. «Пройдёт это через шесть месяцев, через год-полтора — покажет время», — говорит Мамедов.

И здесь он формулирует главное наблюдение года: «И тем не менее сегодня мирная повестка между Азербайджаном и Арменией развивается в условиях отсутствия мирного соглашения. Соответственно, мы получаем объективную картину, когда мирная повестка не является заложником отсутствия мирного соглашения».

Второй вопрос — TRIPP. Азербайджан завершает строительство железной и автомобильной дорог в направлении Армении; после оформления компании и определения режима деятельности маршрута в отношении азербайджанских грузов и граждан работа, по словам эксперта, должна начаться в конце года. «То есть по определённым направлениям мы фиксируем препятствия к необратимости мирной повестки. Однако, с другой стороны, есть определённый темп, в соответствии с которым реализуются шаги для того, чтобы эти препятствия преодолеть».

Наилучший период за 34 года

Оценка Ильхама Алиева, назвавшего нынешний этап отношений с США наилучшим, имеет под собой основание, считает Мамедов, и перечисляет это основание по пунктам.

Контакты лидеров и правительственных делегаций: за год четыре правительственные делегации Азербайджана посетили США, Азербайджан принял большое количество делегаций официальных структур и крупнейших частных компаний. Подписана Хартия о стратегическом партнёрстве, предполагающая активные контакты между двумя странами. Реализуются крупные проекты — не только на двусторонней основе, но и с вовлечением государств Центральной Азии.

«Наряду с этим есть совпадение интересов в отношении таких регионов, как Центральная Азия, Южный Кавказ и, как ни странно, Ближний Восток», — отмечает эксперт. Азербайджан выступает площадкой переговоров между Израилем и Турцией, а израильско-турецкая нормализация полностью совпадает с интересами США. Сюда же Мамедов относит участие Азербайджана в Совете мира по Газе.

Отдельно — личные отношения двух президентов. «Президент Азербайджана ещё за несколько месяцев до выборов в США отмечал, что ему импонируют предвыборная программа Трампа и его видение по очень широкому кругу вопросов», — напоминает политолог. После избрания, по его словам, это внимание стало взаимным, и неслучайно именно президент Азербайджана приглашён на саммит G20, который пройдёт в США в декабре этого года.