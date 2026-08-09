Нобелевский лауреат потребовала от властей Японии возглавить ядерное разоружение

Заместитель генерального секретаря японской ассоциации «Нихон хиданкё» Митико Кодама заявила, что правительство Японии должно присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия и возглавить международный процесс разоружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 88-летняя представительница организации, пережившая атомную бомбардировку и удостоенная вместе с ассоциацией Нобелевской премии мира в 2024 году, подчеркнула уникальный статус Токио. По ее словам, Япония как единственная страна, пострадавшая от ядерных ударов в ходе военных действий, обязана указать миру путь к отказу от подобных арсеналов.

Кодама призвала неядерные государства объединиться и ограничить действия ядерных держав, заявив, что ядерное оружие и человек несовместимы.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят ООН в 2017 году. Официальный Токио до сих пор отказывается от его подписания, аргументируя это тем, что документ, разработанный без участия ядерных государств, не имеет механизмов для эффективной реализации.