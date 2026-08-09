В Нагасаки проходит памятная церемония по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки

Памятная церемония по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки проходит 9 августа в городском Парке мира.

В 11:02 по местному времени (06:02 по бакинскому) — в момент взрыва атомной бомбы 1945 года — в Японии объявлена минута молчания.

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в своей ежегодной Декларации мира призвал к полному отказу от ядерного оружия, назвав его абсолютным злом. Он раскритиковал концепцию ядерного сдерживания как крайне опасную и хрупкую, подчеркнув, что подобные арсеналы не могут сосуществовать с человечеством. Глава города призвал мировых лидеров вернуться к фундаментальным принципам Устава ООН, восстановлению многостороннего сотрудничества и защите человеческого достоинства. Также запланировано выступление премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

В мероприятиях участвуют представители около 100 стран и регионов (включая ядерные державы), а также Европейский союз. Накануне в городе прошли акции миротворческих организаций и ассоциации «Нихон хиданкё», удостоенной Нобелевской премии мира в 2024 году. Отметим, что посол США в Японии Джордж Гласс на мероприятии отсутствовал, американскую сторону представлял заместитель главы дипломатической миссии в Токио.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы японским городом, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Данные удары остаются единственным случаем боевого применения ядерного оружия в истории.