Ракетный удар по Одессе 9 августа: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на 9 августа Одесса подверглась массированному удару со стороны российских войск, в результате которого пострадали люди и зафиксированы разрушения жилого фонда.

Как сообщили в Одесской городской военной администрации, атака осуществлялась с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. В городе повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили шесть человек. Всем пострадавшим на месте и в медицинских учреждениях оказывается необходимая помощь. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки.