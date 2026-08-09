В китайском Ханчжоу открыли первую в мире школу для роботов - ВИДЕО

В китайском городе Ханчжоу открылась первая специализированная школа для роботов, где их обучают работе в реальных условиях.

Первую группу учащихся составили андроиды, предназначенные для использования в производственной, сервисной, охранной и развлекательной сферах.

Образовательная программа включает физические испытания, специализированные курсы и практические занятия. После завершения обучения роботы проходят итоговую проверку навыков и получают сертификаты, подтверждающие их готовность к работе. Программа разделена на четыре основных направления: технические навыки, уход за больными, искусство и спорт, при этом содержание занятий адаптируется к физическим возможностям конкретного андроида.

По словам инженеров, такой подход позволяет максимально эффективно сочетать обучение с прикладными задачами. На видеозаписях из школы показано, как человекоподобные роботы участвуют в различных занятиях, включая спортивные и музыкальные тренировки. Инициатива отражает стремление Китая вывести гуманоидных роботов за рамки демонстрационных проектов и подготовить их к практическому применению в промышленности и сфере услуг.

Источник: Day.Az