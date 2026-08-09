В жилом доме в Сумгайыте произошел пожар: эвакуированы шесть человек - ВИДЕО

В пятиэтажном жилом доме, расположенном в 34-м квартале города Сумгайыт, произошел пожар.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, на место происшествия были оперативно направлены силы Управления пожарной охраны города. Возгорание возникло в электрическом щите на лестничной площадке. Пожар удалось потушить в короткие сроки, предотвратив распространение огня на квартиры.

В результате инцидента сгорели два погонных метра электрического кабеля и шесть электросчетчиков. В целях безопасности из здания были эвакуированы шесть жильцов, в том числе двое несовершеннолетних. Жилой дом и квартиры от огня не пострадали.