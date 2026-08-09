Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, ливни, грозы и град.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится преимущественно сухая погода с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха на полуострове ночью составит 23–27°, днем — 29–33° тепла. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70–75% ночью и 40–45% днем.

В регионах страны, преимущественно в горных и предгорных районах, прольются дожди, местами возможен град, а ночью и утром — туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха в районах ночью составит 22–27°, днем — 32–37° тепла; в горах ночью ожидается 15–20°, днем — 22–27° тепла.