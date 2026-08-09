Ушел из жизни профессор химического факультета БГУ Сабит Мамедов

Скончался профессор кафедры физической и коллоидной химии химического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Сабит Мамедов.

Сабит Мамедов родился в 1951 году в Газахском районе. В 1973 году окончил химический факультет БГУ. В 1981 году защитил кандидатскую, а в 1996 году — докторскую диссертацию по химическим наукам. С 2003 года являлся профессором.

Свою трудовую деятельность он начал учителем химии в Загатале, затем работал в Институте нефтехимических процессов имени академика Ю. Г. Мамедалиева и на кафедре нефтехимии и химической технологии БГУ, а с 2008 года — на кафедре физической и коллоидной химии университета.

В 2009 году за заслуги в научной сфере ученый был награжден медалью "Терегги", а в 2019 году — юбилейной медалью "100-летие Бакинского государственного университета (1919–2019)". Сабит Мамедов являлся автором 11 книг, 14 патентов и более 40 научных статей и учебно-методических программ.

Руководство и коллектив БГУ выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного.