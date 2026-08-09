Петеру Сийярто грозит до трех лет тюрьмы по делу о взятке

Бывшему министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто может грозить до трех лет лишения свободы по делу о предполагаемом получении взятки.

Расследованием ранее занималась прокуратура, однако дело было передано в Главное управление полиции Будапешта по юрисдикции.

Отмечается, что Сийярто больше не является депутатом парламента и не обладает депутатским иммунитетом. В случае доказательства вины бывшему главе ведомства грозит до трех лет тюремного заключения.

Скандал вокруг Сийярто разгорелся после утечки записей его телефонных разговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным источников, на записях экс-министр раскрывал закрытую информацию о внутренних обсуждениях в ЕС, а также предлагал содействие в вопросе смягчения санкций в обмен на аргументы для использования на заседаниях европейских министров.