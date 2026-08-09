От Вашингтона к прямому диалогу: год, изменивший Южный Кавказ

Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики — специально для 1news.az

Год — небольшой срок для истории, особенно когда речь идет о преодолении последствий конфликта, продолжавшегося десятилетиями. Но иногда именно одного года достаточно, чтобы увидеть главное: изменилась не только политическая повестка, меняется сама логика отношений.

8 августа 2025 года в Вашингтоне был сделан именно такой шаг. В присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была сформирована новая политическая рамка азербайджано-армянского урегулирования. Одним из главных результатов встречи стало парафирование согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Значение этого события трудно переоценить. После десятилетий конфликта стороны впервые получили согласованный текст документа, который должен определить основы отношений уже не между участниками конфликта, а между двумя суверенными государствами. Парафирование мирного соглашения зафиксировало принципиальный переход от обсуждения самой возможности мира к согласованию его правовых и политических основ.

Спустя год мы имеем возможность оценивать Вашингтон уже не только по заявлениям, сделанным в тот день, но и по тому, что произошло после него.

И здесь особенно символичен телефонный разговор Никола Пашиняна с Президентом Ильхамом Алиевым 8 августа нынешнего года. В первую годовщину Вашингтонского саммита лидеры двух государств напрямую обсудили дальнейшее продвижение мирного процесса, развитие экономических связей и реализацию TRIPP. В тот же день состоялся и телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с Дональдом Трампом, в ходе которого стороны подвели итоги года, прошедшего без единого инцидента, способного нанести ущерб мирному процессу, обсудили ход работ по TRIPP и дальнейшее развитие стратегического партнёрства между Азербайджаном и США.

Еще несколько лет назад сам факт подобных разговоров воспринимался бы как чрезвычайное политическое событие. Сегодня прямые контакты, как между Баку и Ереваном, так и между Баку и Вашингтоном, постепенно становятся рабочим механизмом отношений. На мой взгляд, это и есть один из наиболее показательных итогов прошедшего года.

Вашингтон не создал новую реальность Южного Кавказа с нуля. Он политически закрепил реальность, сформированную Азербайджаном.

Ее фундаментом стали Победа в Отечественной войне 2020 года и полное восстановление государственного суверенитета в сентябре 2023-го. Азербайджан самостоятельно устранил главный источник многолетней нестабильности — оккупацию своих территорий и существование сепаратистского образования. После этого Президент Ильхам Алиев предложил не новую конфронтацию, а мир.

Именно Баку выдвинул пять базовых принципов будущего соглашения.

Азербайджан последовательно настаивал на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета, отказе от территориальных претензий, неприменении силы, определении государственной границы, установлении межгосударственных отношений и открытии коммуникаций.

Парафирование мирного соглашения в Вашингтоне стало подтверждением того, что предложенная Азербайджаном концепция нормализации фактически превратилась в основу согласованной сторонами мирной повестки. Это важный политический результат: путь от пяти принципов, предложенных Баку после войны, привел к согласованному тексту межгосударственного соглашения.

Однако наиболее интересные изменения произошли уже после Вашингтона.

За прошедший год все более отчетливо обозначился переход от модели внешнего посредничества к прямому диалогу и ответственности Азербайджана и Армении за собственные отношения. Сформировались контакты на высшем и высоком уровнях, существует оперативная связь между администрациями, продолжается взаимодействие дипломатов, работают комиссии под руководством вице-премьеров.

Иными словами, мир начинает приобретать институциональную форму.

Это принципиально важно. Устойчивый мир невозможно построить исключительно посредством деклараций. Он становится необратимым тогда, когда между вчерашними противниками возникают механизмы постоянного взаимодействия — политического, дипломатического и экономического.

В этом контексте особое значение приобретает TRIPP.

Для Азербайджана вопрос беспрепятственного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой имеет стратегический характер. Но значение маршрута значительно шире двусторонней повестки. В сочетании со Средним коридором он способен стать частью транспортной системы, связывающей Центральную Азию через Каспий и Азербайджан с Турцией и Европой.

Таким образом, постепенно меняется сама функция Южного Кавказа. Регион, десятилетиями ассоциировавшийся с конфликтами, закрытыми границами и геополитическим соперничеством, получает возможность превратиться в пространство транзита, торговли и взаимных экономических интересов.

И это один из наиболее надежных фундаментов долгосрочного мира. Экономическая взаимозависимость создает совершенно иную систему интересов, при которой стабильность становится практической необходимостью, а не только политической декларацией.

Показательно и другое. Вашингтонская модель фактически предложила новую формулу участия внешних сил в мирном процессе. Третья сторона может содействовать конкретным проектам, предоставлять политические и экономические возможности, но не подменять собой прямой диалог Азербайджана и Армении.

Это существенно отличается от прежней системы посредничества, десятилетиями существовавшей вокруг конфликта, но так и не обеспечившей его разрешения.

Разумеется, парафирование соглашения еще не означает окончательного завершения мирного процесса. Следующий принципиальный этап — его подписание. Для этого необходимо устранить сохраняющиеся препятствия. Азербайджан неоднократно обозначал вопрос закрепленных в Конституции Армении территориальных претензий как принципиальный. Необходимо также продолжить делимитацию и демаркацию границы, обеспечить открытие коммуникаций и перейти к практической реализации достигнутых договоренностей.

Но важно видеть направление движения. Мир не означает отсутствия разногласий. Между соседними государствами они неизбежны. Настоящая трансформация начинается тогда, когда меняется способ их разрешения: вместо военного противостояния — переговоры, вместо эскалации — дипломатия, вместо бесконечного поиска посредников — прямой разговор.

Телефонные звонки 8 августа в этом смысле говорят значительно больше, чем может показаться. Год назад Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Вашингтоне при участии Дональда Трампа, где был парафирован текст мирного соглашения и определена новая политическая рамка отношений. Год спустя премьер-министр Армении звонит Президенту Азербайджана, а Президент Азербайджана — Президенту США, и лидеры напрямую обсуждают продолжение мирной повестки, экономическое взаимодействие и транспортные проекты.

Это уже другая политическая реальность. И главным архитектором этой реальности выступает Азербайджан. Президент Ильхам Алиев последовательно провел страну через несколько исторических этапов: восстановление территориальной целостности, обеспечение полного суверенитета, формирование новой региональной конфигурации и, наконец, продвижение мирной повестки с позиции государства, достигшего своих стратегических целей.

Поэтому значение 8 августа следует рассматривать гораздо шире годовщины одного дипломатического события. За прошедший год стало очевидно: Вашингтонские договоренности не остались протокольной фотографией в Белом доме. Парафирование мирного соглашения стало важнейшей политико-правовой точкой, после которой мирная повестка получила более четкие очертания, а последующая динамика наполнила ее практическим содержанием.

Сегодня главный вопрос заключается уже не в том, возможен ли мир между Азербайджаном и Арменией. Практика последнего года показывает, что такой переход уже происходит.

Теперь задача состоит в другом: довести начатый процесс до логического завершения, подписать мирное соглашение и сделать новую реальность Южного Кавказа необратимой.