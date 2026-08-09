Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до рекордных 31 миллиарда долларов

Кабинет министров Тайваня предложит ежегодное увеличение расходов на оборону на 16% к 2027 году, в результате чего оборонный бюджет острова впервые превысит 31 млрд долларов.

Проект бюджета, превышающий 3% от ВВП, будет официально представлен 20 августа. Выделяемые средства направят на финансирование береговой охраны, поддержку ветеранов, а также на специальные проекты в сфере безопасности, включая разработку подлодок собственного производства.

Укрепление вооруженных сил Тайбэем происходит на фоне регулярных военных учений КНР вокруг острова и роста китайского военного бюджета, который в марте увеличился на 7% и достиг 283,08 млрд долларов. Намерения властей Тайваня по наращиванию оборонных расходов также поддерживают США.