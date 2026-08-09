Сотрудники ТЦК не решились подойти к мужчине, выгуливавшему дикого хищника - ВИДЕО

В Днепропетровской области выгул крупного хищника стал неожиданным препятствием для сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

Житель региона вывел своего питомца — леопарда по кличке Зевс — на прогулку на поводке в лесную местность. В этот момент на пути встретились представители военкомата, однако при виде дикого животного они предпочли притормозить и не приближаться.

Владелец хищника снял происходящее на видео, иронично спросив у питомца: «Наша первая встреча с ТЦК. Да, Зевс?». В итоге сотрудники так и не решились подойти к мужчине для проверки документов или вручения повестки.