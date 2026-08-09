В Германии зафиксирован рекордный всплеск сообщений о НЛО

В Германии наблюдается рекордный рост количества сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Как передает Euronews, директор Центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP) Хансйюрген Келер заявил, что организация получает от трех до шести таких сообщений ежедневно. К августу общее число изученных специалистами CENAP случаев достигло 14 тысяч, хотя конкретный период сбора этой статистики не уточняется.

По данным экспертов центра, в подавляющем большинстве случаев граждане принимают за инопланетные объекты обычные самолеты, спутники, метеоры, воздушные шары или отсветы от лазерных шоу. При этом в исследовательской сети отмечают, что граждане нередко выражают недовольство скептическим подходом организации и ее стремлением находить рациональные объяснения аномальным явлениям.