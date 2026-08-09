Дамаск и Москва подписали меморандум о реорганизации баз Хмеймим и Тартус

Дамаск и Москва заключили меморандум о взаимопонимании по реорганизации российских военных баз на сирийском побережье.

Соглашение стало итогом полутора лет переговоров и определило новый статус объектов в Хмеймиме и Тартусе. В рамках документа Дамаск возьмет под управление объекты гражданского назначения, включая аэропорт Хмеймим и 4-й коммерческий причал порта Тартус, с их постепенной интеграцией в гражданскую администрацию страны.

Кроме того, военные базы будут преобразованы в совместные учебные и квалификационные центры. Меморандум предусматривает завершение всех процедур переходного периода в течение трех месяцев. В сирийском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали соглашение как важнейший этап, открывающий новую страницу в отношениях двух государств.