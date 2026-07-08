В США истребители перехватили самолеты над гольф-клубом Трампа

Американские истребители F-16 перехватили несколько самолетов, нарушивших временные ограничения на полеты над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где находится президент США Дональд Трамп.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"Истребители F-16 НОРАД перехватили сегодня несколько самолетов авиации общего назначения, нарушивших временные полетные ограничения над Бедминстером. Все воздушные суда были безопасно сопровождены из зоны", - говорится в сообщении командования в X.

Трамп является владельцем расположенного в Бедминстере гольф-клуба и часто проводит там выходные. Президент США прибыл в Бедминстер в пятницу и, как ожидается, вернется в Вашингтон в воскресенье.