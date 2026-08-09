Масуд Пезешкиан заявил об улучшении отношений Ирана с Азербайджаном и другими соседями - ВИДЕО

Тегеран расширяет взаимодействие с соседними государствами, а отношения с Баку, Исламабадом и Кабулом демонстрируют позитивную динамику.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, подчеркнув, что коммуникация со странами региона улучшается по сравнению с прошлым. Глава государства полностью раскрыл детали переговоров с Баку, а также характер взаимодействия с другими приграничными странами:

«Наше взаимодействие со странами региона улучшается — по сравнению с прошлым и, конечно, по сравнению с самым разгаром войны, поскольку до этого отношения были очень хорошими. Пакистан сейчас сотрудничает от всего сердца. Сотрудничество со стороны Афганистана очень хорошее. С Туркменистаном — хорошее. Афганистан и Пакистан предотвратили проникновение террористов и сепаратистов в страну со своих территорий. Азербайджан перекрыл все маршруты и закрыл наш банк... Мы позвонили и поговорили с ними; после двухчасового разговора они всё открыли заново. Банк, посольство и маршруты — всё снова заработало. Во время войны они существенно помогали нам с различными маршрутами — будь то для поставок в Россию или для их собственных нужд — они сопровождали нас и помогали во всём, что нам было необходимо. То же самое касается и Ирака».

Пезешкиан резюмировал, что на фоне текущих вызовов Иран целенаправленно развивает торгово-экономические и логистические коридоры совместно со своими соседями.