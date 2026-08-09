Бродяжничавшая в Таиланде экс-участница российского реалити-шоу "Дом-2" Юлия Реутова снова оказалась в психиатрической клинике.

Как передает 1news.az со ссылкой на kp.ru, об этом сообщил общественный деятель Нурлан Багиров, который ранее помог девушке.

По его словам, решение о госпитализации пришлось принимать вместе с родителями Реутовой. Сама девушка просила не отправлять ее в больницу.

"Друзья, очень печальная новость: Юлю снова пришлось положить в психиатрическую клинику. История у нее очень непростая, везде находятся препятствия. Но не переживайте, мы обязательно ей поможем. Да, сейчас ей нелегко, но причина госпитализации обоснована", - рассказал Багиров.

Он добавил, что другого выхода в сложившейся ситуации близкие Реутовой не увидели. Подробности ее нынешнего состояния не приводятся.

Еще в феврале Реутову поместили на принудительное лечение в Таиланде. До этого россиянка жила в палатке на пляже и отказывалась от помощи. Волонтерам удалось связаться с ее родителями, которые приехали к дочери. Позднее Реутова покинула Таиланд, однако при въезде в Россию столкнулась с проблемами из-за ошибки в документах.