До какого числа в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

В районах Азербайджана нестабильная погода сохранится до 14 августа, ожидаются дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в регионах страны ожидаются переменные дожди.

В отдельных местах возможны грозы, град и интенсивные ливни. Предполагается, что 11–12 августа осадку усилятся, преимущественно в горных и предгорных районах, передает 1news.az.

Не исключено повышение уровня воды в реках и прохождение краткосрочных селей по некоторым горным рекам.