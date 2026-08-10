Сбор средств завершен: читатели 1news.az помогли собрать деньги на операцию маленькой Лейлы

Ранее в редакцию 1news.az обратился Ровшан Ильясов с просьбой о помощи для своей маленькой дочери Лейлы.

У девочки обнаружили сложное новообразование головного мозга в области зрительных нервов. Болезнь уже привела к практически полной потере зрения на левом глазу, и главной задачей семьи стало спасение правого глаза.

Р.Ильясов отмечал, что его дочка ещё совсем маленькая. Она должна видеть этот мир, видеть своих родителей, играть, расти и жить полноценной жизнью.

Для проведения сложной операции в Турции семье не хватало 8 тысяч долларов США. После публикации материала на сайте 1news.az читатели и неравнодушные граждане активно включились в сбор средств.

Ровшан Ильясов направил в редакцию письмо со словами благодарности:

«От всей нашей семьи хочу искренне поблагодарить коллектив 1news.az за поддержку маленькой Лейлы. Спасибо вам за публикацию материала, неравнодушие и реальную помощь в сборе средств на её лечение. Благодаря вам о нашей ситуации узнало больше людей, и многие откликнулись на призыв о помощи. В трудный для нашей семьи момент ваша поддержка стала для нас очень важной. Спасибо каждому сотруднику редакции за человечность, отзывчивость и участие в судьбе нашего ребёнка».