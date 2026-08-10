В Сумгайыте водитель автобуса создал опасную ситуацию для велосипедиста - ВИДЕО

В Сумгайыте водитель автобуса создал опасную ситуацию для велосипедиста.

Как сообщает 1news.az, кадры инцидента сняли любители велоспорта и поделились ими в социальных сетях. На видео видно, что автобус на высокой скорости в опасной близости проезжает мимо велосипедиста, двигавшегося по правой стороне дороги. В результате велосипедист получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

В пресс-службе МВД сообщили 1news.az, что сотрудники полиции изучили кадры, на которых зафиксировано создание опасной ситуации для велосипедиста водителем пассажирского автобуса на территории города Сумгайыт: «В результате проведенных мероприятий был установлен водитель автобуса, 34-летний Э.Алиев, который был приглашен в территориальный орган полиции для дачи объяснений. Транспортное средство помещено на охраняемую штрафстоянку.

По данному факту продолжается разбирательство».