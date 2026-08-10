Более 2000 лет под водой: у берегов Сицилии обнаружили древнеримское судно

У берегов Сицилии итальянские дайверы обнаружили древнеримское торговое судно, которое, по предварительным оценкам специалистов, затонуло более двух тысяч лет назад.

Находка была сделана в Средиземном море на значительной глубине и уже названа итальянскими властями одним из наиболее значимых подводных археологических открытий последних лет.

Обломки корабля обнаружили специализированные полицейские водолазы после сообщения от местных рыбаков. Судно находится примерно на глубине 46 метров. По данным итальянских СМИ, сохранившаяся часть корабля имеет около 21 метра в длину и приблизительно 6 метров в ширину.

Особую ценность находке придает состояние груза. Внутри затонувшего судна специалисты обнаружили сотни хорошо сохранившихся керамических контейнеров, предназначенных для перевозки различных товаров, в том числе вина и оливкового масла. Значительная часть груза осталась на месте, что может позволить археологам получить дополнительные сведения о торговле и морских перевозках в Средиземноморье в античный период.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал обнаруженное судно «одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет». По его словам, находка представляет значительный интерес для изучения истории древнего мореплавания и торговых связей региона.

Предварительно специалисты относят кораблекрушение ко второму или первому веку до нашей эры. При этом точные обстоятельства гибели судна, его происхождение и характер перевозимого груза еще предстоит установить в ходе дальнейшего исследования.

Итальянские власти намерены принять дополнительные меры для защиты места обнаружения. Доступ к обломкам будет контролироваться на период проведения археологических работ, поскольку эксперты планируют детально изучить конструкцию корабля, его груз и другие сохранившиеся элементы.

Подводные археологи отмечают, что Средиземное море хранит большое количество затонувших судов античного периода. Многие из них до сих пор остаются необнаруженными, поэтому новые находки позволяют постепенно восстанавливать картину древних морских торговых маршрутов и хозяйственной жизни региона.