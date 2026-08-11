Zeekr 7X загорелся у зарядной станции в Китае - ВИДЕО

Электрический кроссовер Zeekr 7X загорелся рядом с зарядной станцией в китайском городе Нинбо.

Как сообщает CarNewsChina, инцидент произошел 9 августа.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в момент возгорания автомобиль не был подключен к зарядному устройству. В связи с этим точная причина пожара пока остается неизвестной.

Очевидцы сообщают, что автомобиль загорелся внезапно. В момент начала пожара раздался звук, похожий на взрыв, после чего из машины повалил густой дым. Затем последовали хлопки, появились искры и открытое пламя. При этом огонь не успел полностью охватить автомобиль.

В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные потушили Zeekr 7X.

Отметим, что случаи возгорания китайских электромобилей фиксировались и ранее. В декабре 2025 года 1news.az подробно рассказывал о резонансном инциденте с электромобилем Li Auto, который полностью сгорел. История получила широкий резонанс на фоне вопросов к безопасности электромобилей и возможных финансовых и репутационных последствий для производителя.

Подробнее об этом случае — в материале «Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая неопределенность»⁠.

Причины нынешнего возгорания Zeekr 7X предстоит установить.