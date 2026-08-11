 Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован

First News Media08:20 - Сегодня
Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью разминирован.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По версии американского лидера, Ормузский пролив открыт для прохода всех судов, за исключением тех, которые следуют в иранские порты. «Для всех остальных он открыт. Это несколько сложно, потому что они то и дело сбрасывают мины. Мы находим эти мины. Знаете, мы разминировали весь пролив. Может быть, вы не слышали, но мы на 100% контролируем пролив», — заявил Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, Иран и страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения.

5 августа представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива, этот вопрос зависит от действий США.

Поделиться:
471

Актуально

Политика

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради ...

Политика

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Общество

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Общество

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

В мире

Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

Из-за жары Дунай обмелел: из воды показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой - ФОТО

Мигранты с судимостью больше не смогут получать гражданство России

Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Последние новости

Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

Сегодня, 13:03

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради мира

Сегодня, 13:00

Как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках: Предупреждение МВД - ФОТО

Сегодня, 12:54

Совместное заявление США, Армении и Азербайджана в центре внимания турецких медиа - ФОТО

Сегодня, 12:42

Месси взял паузу в футбольной карьере 

Сегодня, 12:33

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Сегодня, 12:25

WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

Сегодня, 12:20

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:10

Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Сегодня, 11:45

Ким Кардашьян снова ограбили 

Сегодня, 11:35

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:30

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Сегодня, 11:15

В МВД прокомментировали информацию о новых камерах на дороге в аэропорт - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:08

Крупная партия наркотиков изъята в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО

Сегодня, 10:58

Северная Корея переживает аномальную жару: власти рекомендуют суп из собачьего мяса

Сегодня, 10:52

МИД Азербайджана поздравил Чад с Национальным днем - ФОТО

Сегодня, 10:47

Новый «Человек-паук» с Томом Холландом установил исторический рекорд - ВИДЕО

Сегодня, 10:44

СМИ: Трампа во время игры в гольф защищал ЗРК Avenger из-за угроз от Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:40
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10