Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью разминирован.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По версии американского лидера, Ормузский пролив открыт для прохода всех судов, за исключением тех, которые следуют в иранские порты. «Для всех остальных он открыт. Это несколько сложно, потому что они то и дело сбрасывают мины. Мы находим эти мины. Знаете, мы разминировали весь пролив. Может быть, вы не слышали, но мы на 100% контролируем пролив», — заявил Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, Иран и страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения.

5 августа представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива, этот вопрос зависит от действий США.