Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 6,3 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 6 301 человека.

Как передает 1news.az, об этом говорится в еженедельном бюллетене, опубликованном в Telegram-канале председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Согласно данным, в ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, еще 73 356 человек получили медицинскую помощь. Оставшимся без жилья передано 287 домов, обследованы и оценены 53 314 поврежденных объектов.

Напомним, что землетрясение произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй.

После землетрясения было зафиксировано более 1,5 тыс. афтершоков.