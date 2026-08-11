В Баку и регионах ожидаются перебои с электроснабжением

Сегодня в некоторых районах Баку, а также в отдельных населенных пунктах Агдашского, Тертерского и Евлахского районов ожидаются перебои с электроснабжением.

Как передает 1news.az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 11 августа в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторных пунктах в ряде районов временно ограничат подачу электроэнергии.

В Ясамальском районе на проспекте Иншаатчылар, улицах Фариды Аббасовой и Мухтара Маныева ограничения будут действовать с 10:00 до 13:00. В Наримановском районе на проспекте Зия Буниятова и улице Ашыг Молла Джума перебои ожидаются с 09:00 до 13:00.

В Агдашском районе в селе Карадаглы электроэнергия будет ограничена с 10:00 до 14:00. В Тертерском районе перебои затронут части сел Бейимсаров, Ковдадык и Раджаббейли с 10:00 до 14:00.

В Евлахском районе плановые отключения с 10:00 до 16:00 затронут отдельные территории сел Ашагы-Буджаг, Араш, Халдан, Ханабад, Гараоглан, Герибли, Гушчу, Мейвели и Юхары-Буджаг.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения работ качество и стабильность электроснабжения в указанных районах будут улучшены.