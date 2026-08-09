От Запада до Кавказа: цепочка стратегических просчетов Нью-Дели

Динамичный и впечатляющий рост индийской экономики в последние десятилетия превратил Нью-Дели в одного из ключевых и самых обсуждаемых игроков глобального рынка. Номинальный ВВП страны за короткий по историческим меркам период достиг отметки в несколько триллионов долларов, что дало индийскому руководству и экспертному сообществу повод заявлять о претензиях на статус полноценного геополитического центра силы.

Стремительное увеличение населения и расширение внутреннего рынка сформировали у политических элит ощущение неизбежности превращения Индии в новую сверхдержаву. Однако попытка скопировать стратегическую модель Китая и навязать международному сообществу собственную повестку дня сталкивается сегодня с серьезными системными сбоями. Переоценка собственного влияния, дипломатическая прямолинейность и смешение внешней политики с агрессивной идеологией национализма приводят к тому, что Нью-Дели теряет стратегические позиции даже на тех направлениях, которые традиционно считались зоной его приоритетного влияния.

Эрозия отношений с Западом и кризис внешнеполитических форматов

Внешнеполитическая конструкция современной Индии долгие годы строилась на концепции «стратегической автономии» и так называемой «многовекторности». Позиционируя себя в качестве главной демократической альтернативы и естественного противовеса Китаю в Азии, Нью-Дели рассчитывал на особый статус и масштабные преференции со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников. В Вашингтоне Индию длительное время рассматривали как привлекательного торгового партнера с огромным рынком и огромной рабочей силой, контрастирующего с коммунистическим Пекином и нестабильным Исламабадом.

Однако реализация этого подхода в практической плоскости вызвала нарастающее раздражение в западных столицах. Прагматические и экономические интересы Индии вошли в прямое и бескомпромиссное противоречие с внешнеполитической линией США. Демонстративное продолжение масштабных закупок российской нефти, а также превращение индийских компаний в важнейший канал поставки в Россию продукции двойного назначения - от высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта и точных швейцарских станков до компонентов взрывчатых веществ - переполнили чашу терпения американской администрации. Ответные экономические шаги Вашингтона, включая введение 25-процентных торговых пошлин на индийские товары, стали четким сигналом о том, что США не намерены закрывать глаза на действия Индии ради иллюзорного баланса сил в Азии.

Заявления высокопоставленных американских дипломатов прямо подчеркивают, что Запад больше не повторит ошибок двадцатилетней давности, сделанных в отношении Китая, и не станет содействовать взращиванию еще одного экономического и торгового конкурента, угрожающего интересам Запада.

Параллельно десятки декларируемых Нью-Дели международно-политических инициатив - от Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) до попыток возглавить Глобальный Юг - не принесли индийской стороне ожидаемых дивидендов. Сомнения ключевых участников в эффективности Quad и отмена ключевых встреч на высшем уровне фактически парализовали работу этого альянса, продемонстрировав неспособность Индии генерировать реальные геополитические преимущества. На площадках БРИКС, ШОС и ООН Нью-Дели также не удалось сформировать вокруг себя устойчивое большинство или занять лидерские позиции, несмотря на исторический статус одного из основателей Движения неприсоединения. Ситуацию существенно усугубляет продвижение идеологии индуистского национализма (Хиндутва). Попытки сочетать антиисламскую риторику с проарийскими концепциями в надежде найти отклик у консервативных и правых кругов на Западе провалились: вместо симпатий Нью-Дели получил жесткую критику за рост ксенофобии, ущемление прав религиозных меньшинств и агрессивную активность индийских диаспоральных и криминальных структур за рубежом.

Региональные просчеты и дипломатическая изоляция

Наиболее остро ограниченность реальных возможностей индийской дипломатии проявляется в ее непосредственном геополитическом окружении и на смежных региональных площадках, где ставка индийского руководства на концепцию «игры с нулевой суммой» регулярно приводит к прямо противоположным результатам. Разрыв между амбициями Нью-Дели по установлению абсолютной гегемонии в Южной Азии и его реальной способностью влиять на стратегический выбор соседей стал главным источником внешнеполитических поражений страны.

Ярким примером этой стратегической близорукости стала политика Индии на бангладешском направлении. Жесткая, безусловная и прямолинейная поддержка режима Шейх Хасины в Дакке оттолкнула от Нью-Дели широкие массы населения Бангладеш. Вместо укрепления своих позиций в качестве доброжелательного регионального лидера Индия столкнулась с беспрецедентным ростом антииндийских настроений у ближайшего соседа. Когда же эта конструкция рухнула, индийские дипломаты по привычке попытались свалить вину за ухудшение отношений на козни Пекина и Исламабада, отказавшись признать собственные многолетние ошибки.

Одновременно с этим полностью провалилась многолетняя стратегия премьер-министра Нарендры Моди по международной изоляции Пакистана. Попытки Нью-Дели представить Исламабад в качестве изгоя и исключительно спонсора терроризма разбились о прагматизм мировых держав. Ключевые международные игроки отказались выстраивать отношения с Индией за счет полного разрыва связей с Пакистаном. Более того, во время кризисных событий на Ближнем Востоке Соединенные Штаты вновь задействовали Исламабад в качестве ключевого дипломатического посредника в неформальных переговорах с Тегераном. Публичное участие пакистанского руководства в анонсировании мирных договоренностей и его ключевая роль в американской стратегии выхода из конфликта вернули Пакистану высокий международный статус, нанеся тяжелейший дипломатический удар по расчетам Нью-Дели.

Кавказский вектор: неудавшееся заслоны и «эффект бумеранга»

Особой иллюстрацией неэффективности, эмоциональности и реактивности современной внешней политики Нью-Дели стали его действия в регионе Южного Кавказа.

На протяжении многих лет Индия поддерживала с Азербайджаном развитые экономические и гуманитарные связи. По объему торговли и масштабам культурно-туристического присутствия Нью-Дели долгое время существенно опережал Исламабад, несмотря на традиционно близкий политический союз Баку и Пакистана. Однако после проведения Баку операции по восстановлению своей территориальной целостности в 2020 году Нью-Дели решил кардинально пересмотреть свой подход к региону.

Желая “наказать” Азербайджан за его традиционную политическую поддержку Пакистана в кашмирском вопросе, Индия сделала ставку на демонстративное и масштабное военно-техническое и дипломатическое сближение с Арменией.

Индийское руководство попыталось обосновать этот курс концепциями «арийских связей» и геополитической необходимости, превратив Ереван в крупнейшего покупателя индийского оружия - объем военных сделок между двумя странами в период с 2020 по 2025 год превысил 2 миллиарда долларов. Расчет Нью-Дели заключался в создании постоянного рычага давления и военного плацдарма в непосредственной близости от границ Азербайджана и Турции.

Эти тактические преимущества оказались крайне непродолжительными и привели к прямо противоположным результатам. Баку и Ереван планомерно продвинулись по пути нормализации двусторонних отношений при поддержке международной общественности и США, фактически обесценив попытки внешнего вмешательства со стороны Нью-Дели и сделав его военные поставки бессмысленными. В ответ на действия Индии Азербайджан кардинально укрепил стратегическое военно-техническое сотрудничество с Исламабадом, заключив рекордный контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов на закупку современных многоцелевых истребителей JF-17C Block III, доказавших свое преимущество над индийской авиацией. Параллельно попытки индийской дипломатии заблокировать интеграцию Азербайджана в ШОС и БРИКС вызвали откровенное раздражение у Пекина, Анкары и других ключевых участников этих организаций, показав, что использование международных институтов для сведения личных счетов вредит в первую очередь репутации самого Нью-Дели. Наконец, Азербайджан задействовал эффективные инструменты «мягкой силы», ответив Индии на дипломатическом поле и организовав международное обсуждение проблем этнических и религиозных меньшинств внутри самой Индии, что продемонстрировало полную уязвимость Нью-Дели перед подобными контрмерами.

Главная и самая опасная проблема современной внешней политики Индии заключается в глубоком и нарастающем разрыве между декларируемым статусом глобальной державы и реальными стратегическими возможностями страны. Отход от традиционной, гибкой и выверенной дипломатии эпохи Движения неприсоединения в пользу амбициозного, но поверхностного и идеологизированного националистического курса существенно сужает для Нью-Дели пространство для геополитического маневра. Стремление действовать с позиции силы при отсутствии достаточных ресурсов и авторитета приводит к регулярным дипломатическим провалам на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Южной Азии. Без трезвой и критической оценки собственных ограничений, отказа от попыток шантажа партнеров и возвращения к прагматичному диалогу Нью-Дели рискует окончательно зайти в стратегический тупик, превращая потенциальных союзников в убежденных и сильных оппонентов.

Али Мамедов