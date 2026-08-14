В субботу в Баку усилится ветер

В Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой 15 августа ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, а в Нахчыванской АР, Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Мингячевирском, Джалилабадском, Билясуварском, Геранбойском, Нафталанском, Бейлаганском, Ширванском, Сальянском, Гобустанском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Кубинском, Хызинском и Гусарском районах - восточный ветер. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.