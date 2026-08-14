Bolt прокомментировал инцидент с таксистом, высадившим пассажирку с ребенком в Баку - ВИДЕО

«Основная цель компании Bolt - обеспечение комфортного, безопасного и качественного сервиса для пассажиров и партнеров-водителей. Ожидается, что заказы, принятые через платформу, будут выполнены вне зависимости от расстояния или способа оплаты».

Как передает 1news.az, об этом BAKU.WS сообщили в пресс-службе компании.

Вымогательство у пассажира дополнительной оплаты, просьбы отменить заказ, отмена поездки без обоснованных причин, непрофессиональное поведение в отношении пассажира (включая личные вопросы, вызывающие дискомфорт, или любые другие некорректные действия) противоречат правилам платформы и являются недопустимыми.

Пассажиров, столкнувшихся с подобными случаями, просят сообщать об этом через приложение.

Каждое поступающее обращение расследуется, и в случае подтверждения факта нарушения принимаются соответствующие меры.

«Служба поддержки Bolt проверяет все поступающие жалобы. Если жалоба подтверждается, с водителем связываются. Такие случаи влияют на его рейтинг, а при повторных нарушениях могут быть приняты меры вплоть до деактивации аккаунта.

Хотим отметить, что Bolt регулярно ведет работу с водителями, информируя их о правилах платформы, важности удовлетворенности клиентов и стандартах профессионального обслуживания. Наша цель - поддерживать на высоком уровне как комфорт и безопасность пассажиров, так и качество предоставляемых услуг», - заявили в компании.

Напомним, что ранее в Баку водитель такси (автомобиль с госномером 77-UY-148) высадил на полпути пассажирку с малолетним ребенком. По словам женщины, прождав машину 8 минут и проехав около 5–6 минут, она столкнулась с грубостью водителя, который внезапно остановил авто и заявил, что «не возит с детьми».

Игнорируя вопросы пассажирки, он потребовал, чтобы они покинули салон. Возмущенная женщина призвала принять меры в отношении водителя.