В Эквадоре "корабль-призрак" атаковал два судна
Неизвестный корабль атаковал два эквадорских рыболовных судна и задержал их экипажи.
Как передает 1news.az со ссылкой на американский телеканал CNN, рыболовные суда La Negra Francisca Duarte II и Don Maca подверглись атаке БПЛА со взрывчаткой, после чего экипажи были задержаны вооруженными людьми с синего судна, которое рыболовы назвали "кораблем-призраком".
Отмечается, что люди с синего судна разговаривали на английском языке, а некоторые из них носили нашивки с флагом США.
Позже неизвестные передали рыбаков береговой охране Сальвадора, сообщив, что те потерпели кораблекрушение.
Как сообщает CNN, Военное министерство США совместно с ЦРУ отказались давать информацию о происшествии.
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