Неизвестный корабль атаковал два эквадорских рыболовных судна и задержал их экипажи.

Как передает 1news.az со ссылкой на американский телеканал CNN, рыболовные суда La Negra Francisca Duarte II и Don Maca подверглись атаке БПЛА со взрывчаткой, после чего экипажи были задержаны вооруженными людьми с синего судна, которое рыболовы назвали "кораблем-призраком".

Отмечается, что люди с синего судна разговаривали на английском языке, а некоторые из них носили нашивки с флагом США.

Позже неизвестные передали рыбаков береговой охране Сальвадора, сообщив, что те потерпели кораблекрушение.

Как сообщает CNN, Военное министерство США совместно с ЦРУ отказались давать информацию о происшествии.