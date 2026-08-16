Джеки Чан выполняет опасные трюки в Баку - ВИДЕО

В Азербайджане продолжаются съёмки фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с легендарным актёром Джеки Чаном в главной роли.

Как сообщает 1news.az, появились новые кадры со съёмок сцен, проходящих в различных локациях Баку, в том числе в Центре Гейдара Алиева.

На кадрах видно, как актёр выполняет опасные трюки.

Отметим, что съёмки фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" продлятся до осени 2026 года. Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Источник: Oxu.Az