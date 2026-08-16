При ударах хуситов по Мохе и Марибу погибли четверо, пострадали 12 человек

Хуситы снова нанесли удары ракетами и беспилотниками по йеменским городам Моха и Мариб на фоне эскалации конфликта.

Как передает 1news.az со ссылкой на Al Jazeera, в результате атак погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

В результате одного из ударов в ночь на воскресенье пострадали окраины Мохи, портового города на побережье Красного моря в Йемене, а в результате другого — главная городская дорога. Погибли четыре человека, пострадали восемь.

В субботу вечером шесть баллистических ракет и четыре беспилотника были выпущены хуситами по жилым районам Мариба. Были повреждены дома и гражданская инфраструктура, четыре человека получили ранения.

Ранее ВС Йемена сообщили, что за прошедшие сутки провели 181 военную операцию против объектов хуситов из движения "Ансар Аллах".