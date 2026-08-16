Французские военные подключились к масштабной борьбе с природными пожарами

Около 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции задействованы в операциях по ликвидации природных пожаров в стране.

Как передает 1news.az, об этом заявила в эфире телеканала BFMTV министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

По ее словам, еще около 2 тыс. военнослужащих находятся в резерве.

Рюфо отметила, что в тушении пожаров участвуют, в частности, инженерные подразделения.

"Были применены новые решения. Вооруженные силы продемонстрировали способность адаптироваться к ситуации: они используют самолеты Airbus A400M и беспилотники Reaper, а также вертолеты, которые участвуют в борьбе с огнем", - сказала министр.

Отметим, что обычно для тушения лесных пожаров во Франции используются самолеты-амфибии Bombardier 415.

В последние недели ряд европейских стран столкнулся с беспрецедентной волной экстремальной жары и засухи, спровоцировавших масштабные лесные пожары. Наиболее сложная ситуация складывается в туристических регионах Средиземноморья. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса, вынудил эвакуировать местных жителей и туристов и привел к человеческим жертвам.

Для борьбы с пожарами задействованы сотни пожарных расчетов и специальная авиация из нескольких стран ЕС.