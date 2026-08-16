В Турции по подозрению в поджоге лесов арестовали 11 человек

Турецкие власти с начала июня выявили 43 подозреваемых в организации лесных пожаров, 11 из них арестованы.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство ANKA, об этом сообщил министр юстиции страны Акын Гюрлек.

По его словам, в рамках расследования дел о 10 природных пожарах, которые за минувшую неделю произошли в провинциях Адыяман, Анталья, Балыкесир и Айдын, возбуждены дела против шести подозреваемых, двое из них арестованы.

"Всего с 1 июня в рамках дел о 64 лесных пожарах в 22 провинциях были выявлены 43 подозреваемых, из них 11 арестованы, в отношении 18 человек применены меры судебного контроля", - сказал глава ведомства.

Природные пожары в летнее время в основном происходят на юге и юго-западе Турции. Они вызваны жаркой погодой и сильным ветром. По официальным данным, в 2025 году в Турции произошло свыше 3 200 природных пожаров, в результате которых полностью или частично сгорело свыше 81 000 га леса. Данные за этот год пока не обнародованы.