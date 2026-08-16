"Нефтчи" обыграл "Сумгайыт" со счетом 3:1

В Премьер-лиге Misli состоялся очередной матч.

Как передает 1news.az, "Сумгайыт" на своем поле принимал "Нефтчи".

Встреча, прошедшая на "SOCAR Polymer Arena", завершилась победой столичного клуба со счетом 3:1.

В составе "Нефтчи" голами отметились Брено Алмейда на 23-й и 55-й минутах, а также Любомир Тупта на 31-й минуте. В составе "Сумгайыта" на 67-й минуте отличился Надир Оруджов.

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Габалу" - 1:0, а "Сабах" победил "Кяпаз" - 2:0. Встреча "Араз-Нахчыван" - "Имишли" завершилась без забитых мячей.

Тур завершится 17 августа.