Первый электромобиль Ferrari установил рекорд стоимости на аукционе

Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce продали на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные $40 млн.

Автомобиль, обозначенный как «Шасси 0», является первым серийным экземпляром модели Ferrari Luce.

Отмечается, что машина оснащена специальной памятной табличкой, а вырученные от ее продажи средства Ferrari направит на благотворительность.

По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогой новый автомобиль, когда-либо реализованный на аукционе.

Отметим, что первый электромобиль Ferrari был представлен 26 мая. После презентации акции компании упали более чем на 8%, что эквивалентно примерно €5 млрд.

Отмечается, что бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло, который также руководил командой компании в «Формуле-1», ранее заявил, что выпуск такого автомобиля может поставить под угрозу легендарный имидж бренда.

Он также выразил надежду, что с электрического автомобиля будет снята эмблема Ferrari с изображением гарцующего жеребца.