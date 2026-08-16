Чемпионат мира по художественной гимнастике 2027 года пройдет в Баку

Во Франкфурте состоялась церемония закрытия 42-го чемпионата мира по художественной гимнастике.

Как передает 1news.az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в ходе церемонии флаг чемпионата мира был передан делегацией Германии организации «Мировая гимнастика», которая, в свою очередь, передала его представителям Азербайджана — следующей стране-хозяйке мирового первенства.

Передача флага ознаменовала символическую церемонию, посвященную проведению 43-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Азербайджане 15–19 сентября 2027 года.

Как нынешний чемпионат мира, так и 43-й чемпионат, который пройдет в Баку в 2027 году, будут иметь квалификационное значение для Олимпийских игр.

На чемпионате мира в Баку больше гимнасток получат возможность завоевать олимпийские лицензии в индивидуальных и групповых упражнениях. Поэтому предстоящий турнир станет одним из важнейших этапов в борьбе за путевки на Олимпийские игры.

Таким образом, Азербайджан окажется в центре внимания мировой гимнастики, приняв как чемпионат мира, так и важнейший квалификационный этап на пути к Олимпиаде.