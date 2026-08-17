"Зиря" забил два гола "Шафе" в первом туре Премьер-лиги

В первом туре Misli Премьер-лиги "Зиря" обыграл "Шафу".

Как передает 1news.az, матч, прошедший на стадионе Спортивного комплекса "Зиря", завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе команды Рашада Садыхова голами отметились Эрен Айдын на 41-й и Исса Джибриля на 52-й минуте.

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Габалу" (1:0), "Сабах" — "Кяпаз" (2:0), а "Нефтчи" — "Сумгайыт" (3:1). Матч "Араз-Нахчыван" — "Имишли" завершился без голов.

Тур завершится 17 августа.