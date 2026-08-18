 Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:42 - Сегодня
Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

В Лас-Вегасе начался судебный процесс по делу об убийстве легендарного американского рэпера Тупака Шакура, погибшего в 1996 году - перед судом предстал 63-летний Дуэйн «Keffe D» Дэвис, которого обвиняют в организации убийства артиста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ABC News, судебные слушания начались после завершения отбора присяжных. В понедельник, 17 августа, стороны выступили со вступительными заявлениями.

По версии обвинения, Дэвис организовал нападение на Тупака в качестве мести за произошедшую ранее драку. Незадолго до убийства Шакур и представители его окружения вступили в конфликт с племянником Дэвиса Орландо Андерсоном в отеле MGM Grand после боксерского поединка Майка Тайсона.

Прокуратура утверждает, что Дэвис был одним из четырех человек, находившихся в белом Cadillac, из которого вечером 7 сентября 1996 года были произведены выстрелы по автомобилю, в котором находились Тупак Шакур и глава Death Row Records Мэрион «Suge» Найт. При этом Дэвису не вменяется непосредственно производство выстрелов. Следствие считает, что он организовал нападение, обеспечил участников оружием и руководил операцией. Сам предполагаемый стрелок официально так и не был установлен.

На фото подозреваемый в убийстве Тупака Шакура Дуэйн «Keffe D» Дэвис

Тупак Шакур получил четыре пулевых ранения. Рэпер скончался 13 сентября 1996 года в возрасте 25 лет - через шесть дней после нападения. Дэвис был арестован в сентябре 2023 года и стал первым человеком, которому официально предъявили обвинение в связи с убийством Тупака. Ему предъявлено обвинение в убийстве с применением смертоносного оружия. Он не признает себя виновным.

Ожидается, что в рамках процесса показания дадут около 35–45 свидетелей, которые уже начали давать показания в суде. Отмечается, что процесс, который должен стать одним из самых громких судебных разбирательств в истории американской музыкальной индустрии, может продлиться несколько недель.

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