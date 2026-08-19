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США работают над системой пресечения конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией

First News Media08:55 - Сегодня
США работают над системой пресечения конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией

Администрация Соединенных Штатов работает над созданием механизма по предотвращению конфликтов между Израилем, Сирией и Турцией.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Том Баррак в интервью агентству Reuters.

Он указал на "необходимость появления механизма предотвращения конфликтов с участием Израиля, Сирии и Турции". "Мы усиленно работаем над его созданием, чтобы предотвратить недопонимание в будущем, — добавил посол. — Сейчас приоритетом является снижение напряженности и возникновение условий для более взвешенного подхода". Сам механизм будет представлять собой канал связи, предназначенный для предотвращения недоразумений или случайных столкновений между ВС трех стран.

Дипломат подчеркнул, что Анкара не была предупреждена об авиаударах Израиля по сирийской авиабазе Абу-Духур, расположенной рядом с турецкой границей. Он рассказал, что Турция "наблюдала за [израильскими] самолетами, <...> поэтому могла бы разумно подготовиться к собственному ответу", имея в виду возможную военную реакцию республики. "К счастью, хладнокровие позволило предотвратить дальнейшее обострение ситуации", — добавил Баррак.

Анкара проводит инструктаж сирийской армии, помогает Дамаску восстанавливать государственные институты и инфраструктуру, а также оказывает военную и дипломатическую поддержку. Баррак допустил, что Турция "в ближайшем будущем может усилить свое присутствие на базе", которая подверглась израильской атаке.

Сирия и Израиль провели несколько раундов переговоров по деэскалации, однако никакой договоренности достигнуто не было. "Инцидент, подобный тому, что произошел сегодня утром, свидетельствует о необходимости активизировать эти усилия и расширить процесс", — подчеркнул дипломат, добавив, что США содействуют созданию механизма обмена информацией и диалога между сторонами.

Ранее телеканал Syria TV со ссылкой на источник сообщил о нанесении израильскими ВВС нескольких ударов по аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии. По его сведениям, атаки повлекли за собой ущерб материального характера. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала. Согласно данным агентства Reuters, атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и складские помещения.

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